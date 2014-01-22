الأربعاء 22 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * محادثات السلام السورية تفتتح اليوم في سويسرا * مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية اسرائيلية في قطاع غزة * أربعة قتلى في تفجير انتحاري بالضاحية الجنوبية في بيروت * حزب العدالة والبناء الإسلامي ينسحب من الحكومة الليبية * أمريكا: التقارير عن القتل في سوريا تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة * العراق يعدم 26 شخصا بتهم تتعلق بالارهاب * الجزائر تطلق جولة جديدة لمزادات النفط والغاز وتطرح 31 حقلا * الامارات تقضي بالسجن على ثلاثين اماراتيا ومصريا في قضية الاخوان أهم الأنباء العالمية * مقتل 22 شيعيا في تفجير حافلة في غرب باكستان * الشرطة الروسية تقتل زعيما اسلاميا متشددا قبل دورة الالعاب الاولمبية * صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي ويحذر من انكماش الأسعار * سيتي جروب يحذر من تداعيات سلبية إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي * محمد العريان يستقيل من بيمكو السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 8734.49 نقطة في الإغلاق السابق مصر - متحدثة باسم وزارة السياحة: 27 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر حتى الآن. - مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7086.80 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4580.97 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.12% إلى 3665.42 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 7756.11 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -44.12 -0.27% 16414.44 نقطة ستاندرد اند بورز +5.10 +0.28% 1843.80 ناسداك +28.17 +0.67% 4225.760 يوروفرست +1.19 +0.09% 1345.36 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -126.10 -0.80% 15669.86 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.40 +0.42% 95.37 دولار مزيج برنت (برميل) +0.30 +0.28% 107.03 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3562-1.3564 دولار * الدولار/الين 104.03-104.07 ين * الاسترليني/الدولار 1.6482-1.6485 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1243.40-1243.65 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)