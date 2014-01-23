مصدر: مصر سترد لقطر 3 مليارات دولار لاستحقاق سندات أواخر 2014

القاهرة 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر في البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن مصر سترد ثلاثة مليارات دولار لقطر أواخر 2014 مع حلول أجل سندات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "سنرد 500 مليون دولار لقطر في أكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل مقابل السندات."

وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات واسعة. وينظر إلى قطر باعتبارها داعما قويا لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وقد قدمت لمصر 7.5 مليار دولار على مدى العام الذي قضاه في الرئاسة.