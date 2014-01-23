الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير أمام الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وارتفع في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9520 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأربعاء. وكان البنك عرض بيع 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.43 يوم الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون التهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة عام 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.