الأحد 26 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 20 في تفجيرات واشتباكات في مصر وسط مخاوف من تصاعد العنف * البيت الأبيض يدين تفجيرات مصر ويدعو إلى إنهاء العنف * الخارجية المصرية:الدبلوماسي المختطف في ليبيا بخير * القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في شمال غزة * وفدا الحكومة والمعارضة السورية يجتمعان اليوم بعد بداية صعبة للمحادثات * الامم المتحدة توثق جرائم حرب جديدة في سوريا لعرضها على المحكمة مستقبلا * مصادر: الحكومة السورية والمعارضة تبحثان توصيل مساعدات لحمص * سياسي عراقي يحذر من ان الانتخابات قد تستغل لزيادة تهميش السنة * متمردو جنوب السودان يتهمون الجيش بشن هجمات بعد اتفاق وقف اطلاق النار * اردوغان يهدد بكشف النقاب عن اتهامات فساد ضد أحد خصومه أهم الأنباء العالمية * نيجيريا ستجري انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 فبراير 2015 * الجمهوريون الامريكيين يدينون برنامج التجسس لوكالة الامن القومي * جوجل تصلح خدمة جي ميل بعد انقطاع قصير للمستخدمين في أنحاء العالم السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8771.99 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 7233.38 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.68% إلى 4655.32 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 3.57% إلى 3819.02 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 7778.56 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.71 -0.05% 16437.05 نقطة ستاندرد اند بورز +4.24 +0.23% 1842.37 ناسداك +18.47 +0.44% 4174.66 يوروفرست +5.77 +0.44% 1321.16 نيكي -304.33 -1.94% 15391.56 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06 +1.16% 92.72 دولار مزيج برنت (برميل) +0.86 +0.81% 107.25 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3667-1.3672 دولار * الدولار/الين 104.12-104.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6480-1.6485 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1248.13-1249.26 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)