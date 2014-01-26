الأحد 26 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 29 في اشتباكات بمصر مع احتشاد عشرات الآلاف لتأييد الجيش * مصر تجلي بعثتها الدبلوماسية من ليبيا بعد خطف خمسة منهم * مقتل 17 في هجمات بسيارات ملغومة وقذائف مورتر في العراق * الابراهيمي: المحادثات السورية لم تحرز كثيرا من التقدم لكنها مستمرة * رئيس وزراء تونس الجديد يرجيء اعلان تشكيل الحكومة * تبادل الاتهامات بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بخرق وقف اطلاق النار * مسؤول يمني يعلن العثور على جثة دبلوماسي ايراني ومصادر ايرانية تنفي أهم الأنباء العالمية * مقتل 21 شخصا في اعمال عنف بمنطقة شينجيانغ الصينية * الصين تسجن حقوقيا بارزا اربع سنوات * الصين تبلغ عن ثاني حالة اصابة بسلالة جديدة من فيروس انفلونزا الطيور * رئيس أوكرانيا يعرض على المعارضة رئاسة الحكومة * اكثر من الفي شخص يحتجون على كأس العالم لكرة القدم في ساوباولو بالبرازيل * مقتل عشرة وفقد 22 في حريق بدار للمسنين بكندا * الرئيس الفرنسي يعلن انفصاله عن صديقته السيدة الأولى * مقتل مسلح وشخصين اخرين في اطلاق نار في مركز تجاري في امريكا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8771.99 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 7233.38 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.68% إلى 4655.32 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 3.57% إلى 3819.02 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 7778.56 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.71 -0.05% 16437.05 نقطة ستاندرد اند بورز +4.24 +0.23% 1842.37 ناسداك +18.47 +0.44% 4174.66 يوروفرست +5.77 +0.44% 1321.16 نيكي -304.33 -1.94% 15391.56 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06 +1.16% 92.72 دولار مزيج برنت (برميل) +0.86 +0.81% 107.25 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3667-1.3672 دولار * الدولار/الين 104.12-104.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6480-1.6485 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1248.13-1249.26 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)