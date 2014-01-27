المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار اليوم
القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الاثنين عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار إلى البنوك.
والعطاء الرابع من نوعه أكبر بكثير من مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.
وأنفق البنك مليارات الدولارات لدعم العملة المحلية الجنيه منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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