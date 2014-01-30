الخميس 30 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الابراهيمي لا يتوقع اي انجاز مهم في الجولة الاولى من محادثات السلام السورية * نجاة نائب رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس * المعارضة السورية: اتفاق مع فد الحكومة على أساس محادثات السلام * الاسلاميون في تونس يسلمون الحكم رسميا الي حكومة انتقالية غير حزبية * البيت الابيض: اوباما يلتقي ملك الاردن في قمة في كاليفورنيا في 14 فبراير شباط * قوات إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية * شل تبيع حصة في مشروع برازيلي إلى قطر مقابل مليار دولار * أريد القطرية تتسلم أخيرا ترخيص الاتصالات في ميانمار أهم الأنباء العالمية * امريكا اللاتينية تتعهد باحترام حق كوبا في اختيار نظامها السياسي * تايلاند تنشر عشرة آلاف شرطي في العاصمة لتأمين الانتخابات * نائب نرويجي يرشح سنودن لجائزة نوبل للسلام * السجن 58 عاما لمبشر امريكي التقط صورا فاضحة لأطفال في الامازون * كوريا الجنوبية توافق على بناء محطتين نوويتين بسبعة مليارات دولار السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 8704.21 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بالم هيلز تتحول للربحية في 2013 * جهينة تستثمر 400 مليون جنيه في 2014 * مسؤول ايطالي: مرحبا بساويرس للاستثمار في تليكوم ايطاليا * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7374.42 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 66% في الربع/4 * وحدة لدبي القابضة تبيع ماجد الفطيم أرضا * صافي ربح دبي للاستثمار يقفز في 2013 * نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 19% في الربع/4 * مصادر: الواحة كابيتال تسعى لاقتراض 700 مليون دولار * نمو حركة السفر بمطاري دبي وأبوظبي في 2013 * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.63% إلى 4660.74 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.32% إلى 3793.08 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 7767.83 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -189.71 -1.19% 15738.85 نقطة ستاندرد اند بورز -18.30 +1.02% 1774.20 ناسداك -46.53 -1.14% 4051.43 يوروفرست -8.18 -0.63% 1289.94 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) -391.90 -2.55% 14992.01 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20 +0.21% 97.56 دولار مزيج برنت (برميل) +0.07 +0.06% 107.92 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3648-1.3652 دولار * الدولار/الين 102.32-102.35 ين * الاسترليني/الدولار 1.6553-1.6555 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1261.69-1262.91 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)