الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي ويهبط قليلا في السوق السوداء
القاهرة 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير عنه قبل يوم في عطاء البنك المركزي لكنه انخفض قليلا في السوق السوداء اليوم الخميس.
وأنفق البنك المركزي ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ انتفاضة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وباع البنك 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9517 جنيه للدولار دون تغير عنه في عطاء أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.
وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.36 جنيه اليوم مقارنة مع 7.35 يوم الأربعاء.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. ويوم الاثنين طرح البنك عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار هو الأكبر له على الإطلاق بهدف تزويد السوق بالعملة الصعبة الضرورية ومحاربة السوق غير الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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