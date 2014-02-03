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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 3, 2014 4:34am GMT
 
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الاثنين 3 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * ثلاثة انفجارات تهز صنعاء
    * رجال قبائل في اليمن يخطفون ألمانيا للافراج عن اثنين من
أقاربهم
    * الجيش العراقي يقصف الفلوجة استعدادا لهجوم بري
    * صحيفة: الرئيس المصري المؤقت يقول الحديث عن المصالحة مع
الاخوان المسلمين لم يعد مطروحا
    * الإمارات تستدعي سفير قطر للاحتجاج على تصريحات القرضاوي
    * وزير إسرائيلي: كيري يصوب بندقية إلى رأس إسرائيل في محادثات
السلام
    * اجتماع بين أمريكا وإيران لبحث اتفاق نووي نهائي
    * كلينتون تحث على عدم فرض عقوبات جديدة علي ايران
    * انفستكورب البحرينية تتطلع لمواصلة النمو بعد قفزة في
الأرباح 

    
    أهم الأنباء العالمية
    * هيئة المسح الجيولوجي الامريكية:زلزال بقوة 1.6 درجة يقع
قبالة غرب اليونان
    * اشتباكات في مدينة كينية بعد مداهمة الشرطة مسجدا لمتشددين
    * سريلانكا ترفض الانتقاد الامريكي لسجلها في حقوق الانسان
    * زعيم سابق للمتمردين في السلفادور يحقق تقدما مبكرا في
انتخابات الرئاسة
    * مرشح الحزب الحاكم في كوستاريكا يحقق تقدما قويا في النتائج
الاولية لانتخابات الرئاسة
    * صحيفة:بريطانيا تهدف الى تقليص الانفاق على عقود الدعم
العسكري
    * 

    
    السعودية
    * فائض ميزان المعاملات الجارية 40 مليار دولار في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.85% إلى 8835.12 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بايونيرز تعتمد خطة بقيمة 1.2 مليار جنيه لعام 2014
    * أرباح العز الدخيلة تقفز 46% في 2013
    * انخفاض أرباح مصر للأسمنت قنا 15% في 2013
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 7436.22 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * الاتحاد في المرحلة النهائية من فحص فني لشراء حصة في
أليطاليا
    * أرابتك تفوز بعقد قيمته 6.1 مليار دولار مع آبار
    * نمو صافي ربح دانة غاز 12% في الربع/4
    * صافي ربح بنك الاتحاد الوطني يرتفع لأكثر من مثليه
    * نمو صافي ربح أرامكس 16% في الربع/4 بفضل إيرادات خارجية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.42% إلى 4692.88 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.42% إلى 3754.43 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * أرباح القرين للبتروكيماويات تهبط 76% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7810.11 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -189.71    -1.19%        15738.85 نقطة
ستاندرد اند بورز    -18.30        +1.02%        1774.20
ناسداك            -46.53        -1.14%        4051.43
يوروفرست        -8.18        -0.63%        1289.94
    
نيكي (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
                -197.23    -1.32%        14717.30
    
    النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.27    -0.28%   97.23 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.01    -0.01%   106.39
    
    العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3485-1.3489   دولار
    * الدولار/الين           102.34-102.38   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6427-1.6432   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1243.46-1244.23 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 