الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويستقر في السوق السوداء

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الإثنين بينما استقر في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9516 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9517 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.33 جنيه دون تغيير عن اليوم السابق.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وباع البنك المركزي 1.5 مليار دولار في مزاد استثنائي الأسبوع الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق بشكل ملح ومحاربة السوق السوداء.