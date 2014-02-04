الثلاثاء 4 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * انتحاري يفجر نفسه في حافلة بجنوب بيروت * العراق يقول انه قتل 57 مسلحا اسلاميا في محافظة سنية * القاعدة تنفي صلتها بالدولة الإسلامية في العراق والشام * رئيس وزراء ايطاليا يقول إنه تحدث مع أمير قطر بشأن الاستثمار في ايني * الإمارات تستدعي سفير قطر للاحتجاج على تصريحات القرضاوي * رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام القوة * انخفاض انتاج حقل الشرارة الليبي إلى 175 ألف ب/ي * مقابلة-روسيا تقول ان سوريا ملتزمة بنزع سلاحها الكيماوي * أهم الأنباء العالمية * النفط يرتفع إلى مستويات قياسية بعملات الأسواق الناشئة * ايران تتسلم اول دفعة من اموالها المجمدة بموجب تخفيف العقوبات * قيادات الأعمال في فرنسا تزور ايران مع تخفيف العقوبات * تقرير: تباطؤ نمو قطاع التصنيع الأمريكي في يناير * شاهد: اشتباكات لليوم الثاني في كينيا بسبب مداهمة مسجد السعودية * اوباما يبحث مع الملك عبد الله في السعودية قضايا امنية وتوتر العلاقات * السعودية ستسجن اي مواطن يقاتل في الخارج * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8806.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تتوقع نقصا في الغاز في السنة المالية القادمة * مصر تبيع سندات جديدة لأجل عامين وأربعة أعوام * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7408.9 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وكالة:رئيس الامارات في حالة مستقرة ومطمئنة بعد الجراحة * مسؤولون إماراتيون يتوقعون نموا قويا ويهونون من خطر التضخم * مستثمر صيني يشتري عقارات قيمتها 1.9 مليار دولار في دبي * لوفتهانزا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف صفقة الاتحاد أليطاليا * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3% إلى 4678.4 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.5% إلى 3772.8 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 32% في 2013 * بيت التمويل الكويتي يجنب 187 مليون دينار مخصصات في 2013 * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 7786.7 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -326.05 -2.08% 1572.8 نقطة ستاندرد اند بورز -40.7 -2.28% 1741.89 ناسداك -106.919 -2.61% 3996.958 يوروفرست -18.22 -1.4% 1272.95 نيكي (الساعة‭ ‬ 0608 جمت اليوم الثلاثاء) -444.13 -3.04% 14175.00 النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13 +0.13% 96.56 دولار مزيج برنت (برميل) -0.04 -0.04% 106.00 العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3505-1.3508 دولار * الدولار/الين 101.24-101.26 ين * الاسترليني/الدولار 1.6291-1.6295 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1256.51-1257.36 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)