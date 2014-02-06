الخميس 6 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * سوريا تفوت مهلة تسليم كل الأسلحة الكيماوية * مقتل 13 شخصا في أربعة تفجيرات في بغداد * البحرين تغلظ عقوبة إهانة الملك * توقف تصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن بسبب الوضع الأمني * المغرب يتعهد باتباع القواعد الدولية في البحث عن النفط بالصحراء الغربية أهم الأنباء العالمية * أمريكا تناقش الوضع في أفغانستان وكابول تجري محادثات مع طالبان * مصدر: سوني اليابانية تجري محادثات لبيع وحدتها الخاسرة فايو * كيري ينتقد زيارة وفد تجاري فرنسي لإيران * صحيفة: أمريكا تنصتت على المستشار الألماني السابق شرودر * القطاع الخاص بمنطقة اليورو يسجل أفضل أداء شهري في عامين ونصف * النحاس يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بسبب مخاوف بخصوص الصين السعودية * مسؤول: الخطوط السعودية تنوي طرح وحدة الشحن في البورصة هذا العام * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 8792.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: دعم المواد البترولية في مصر قد يتجاوز 140 مليار جنيه في 2013-2014 * سامسونج مصر تبدأ تصدير الشاشات لأوروبا وتستهدف أسيا وأفريقيا * الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي والسوق السوداء * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 7343.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * إعمار العقارية تستعيد تصنيفها في درجة الاستثمار مع تعافي دبي * دريك اند سكل الاماراتية تفوز بعقد سعودي بقيمة 328 مليون درهم * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4688.2 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.65% إلى 3875.1 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط الثقيل * مؤشر البورصة ينخفض 0.1% إلى 7803 نقاط في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -5.01 0.03% 15440.23 نقطة ستاندرد اند بورز 3.56 0.20% 1751.64 ناسداك 19.968 0.50% 4011.552 يوروفرست 1.1 0.1% 1271.84 نيكي (الساعة‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬ 0605 جمت اليوم الخميس) +55.64 +0.39% 14236.02 النفط (الساعة 0605 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13 +0.13% 97.51 دولار مزيج برنت (برميل) +0.03 +0.03% 106.28 العملات والذهب (الساعة 0605 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3524-1.3526 دولار * الدولار/الين 101.53-101.58 ين * الاسترليني/الدولار 1.6306-1.6308 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1255.41-1256.18 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)