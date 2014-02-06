الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء المركزي والسوق السوداء

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاع طفيفا في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الخميس.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9515 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.30-7.33 جنيه مقارنة مع 7.31-7.33 يوم الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار انخفاضا من 36 مليار عشية الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.