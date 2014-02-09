الأحد 9 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * تقارير: مقتل 15 في حريق بفندق معتمرين في السعودية * الهجوم على قافلة اغاثة للامم المتحدة في مدينة حمص السورية * الامم المتحدة محبطة بسبب هجوم على قافلة مساعدات بسوريا * الشرطة التونسية تقتل مسلحا اسلاميا وتعتقل ثلاثة اخرين بعد اشتباك * الجيش المصري يقتل 16 متشددا في سيناء وجماعة جديدة تتبنى تفجيرات * صباحي يقول انه سيترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر * امريكا تحث على سحب المقاتلين الاجانب من جنوب السودان * الشرطة التركية تطلق الغاز لتفريق محتجين في اسطنبول * ضابط بحري ايراني :سفن حربية تبحر صوب الولايات المتحدة * وكالة: ايران ووكالة الطاقة الذرية تستأنفان المحادثات في طهران أهم الأنباء العالمية * الصين تنتقد تصريحات امريكية بشأن بحر الصين الجنوبي * مقتل اثنين في حادث قطار في جبال الألب الفرنسية * تراجع حدة الاحتجاجات في البوسنة بعد عنف دام ثلاثة أيام * الرئيس الروسي يزور اليابان في الخريف مع تحسن العلاقات بين البلدين * مقتل تسعة في هجوم على منزل بشمال جواتيمالا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 8819.31 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 7426.17 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4721.72 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.45% إلى 3931.44 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.37% إلى 7832 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +165.55 1.06% 15794.08 نقطة ستاندرد اند بورز +23.59 +1.33% 1797.02 ناسداك +68.739 +1.69% 4125.861 يوروفرست +9.70 +0.75% 1300.11 نيكي +307.29 +2.17% 14462.41 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06 +1.16% 92.72 دولار مزيج برنت (برميل) +0.86 +0.81% 107.25 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3667-1.3672 دولار * الدولار/الين 104.12-104.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6480-1.6485 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1248.13-1249.26 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)