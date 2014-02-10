Wed 9 Aug 2017 | 5:16 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Feb 10, 2014 4:21am GMT
 
[-] نص [+] 

‭‭‭‬‬الاثنين 10 فبراير شباط
    
   الاثنين 10 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقاتلون إسلاميون يسيطرون على قرية علوية في وسط سوريا
    * اجلاء 600 شخص من حمص المحاصرة بواسطة قافلة اغاثة
    * مصر تتهم الاخوان المسلمين بتشكيل جناح عسكري
    * السياسي المصري أبو الفتوح لن يخوض انتخابات الرئاسة
    * ايران تتجه للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في تحقيق نووي
    * قتيل واحد على الأقل في انفجار قرب وزارة النفط اليمنية
    * إسرائيل تصيب نشطا في غارة جوية في غزة

    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 8 في هجوم على منزل قائدي ميليشيا باكستانية موالية
للحكومة
    * كيري يزور الصين وكوريا الجنوبية واندونيسيا وابوظبي
    * مقتل 11 في اليابان بعد اسوأ عاصفة ثلجية في طوكيو منذ عشرات
السنين
    * مالي:حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا مسؤولة عن قتل 13
من الطوارق
    * امريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية رغم احتجاج
بيونجيانج
    * المحكمة الجنائية الدولية تبدأ محاكمة احد امراء الحرب في
الكونجو الديمقراطية
    * بنك باركليز يبدأ التحقيق في تسريب بيانات عملاء
    * مبتكر لعبة فلابي بيرد يقرر وقفها ويعتذر للمستخدمين

    السعودية
    * الطيار تستحوذ على شركة تابعة لتوماس كوك السياحية
    * الحكير تشتري الأصول العاملة لبلانكو الاسبانية 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 8865.80 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.47% إلى 7461.07 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * أرابتك تقول إنها ستؤسس 5 شركات جديدة
    * محكمة في دبي: فرع دويتشه بنك لم يمتثل لطلب تقديم وثائق
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 2.22% إلى 4826.39 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.1% إلى 3974.61 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * قفزة بأرباح الصناعات المتحدة في 2013
    * صحيفة: لا توقف لصفقة الخطوط الكويتية مع ايرباص ولا تأجيل
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 7863 نقطة في الإغلاق السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +165.55    +1.06%      15794.08 نقطة
ستاندرد اند بورز    +23.59        +1.33%        1797.02
ناسداك            +68.739    +1.69%        4125.861
يوروفرست        +9.70        +0.75%        1300.11
    
نيكي (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
            +185.96    +1.29%        14648.37
    
    النفط (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.01    +0.01%   99.89 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.25    -0.23%   109.32
    
    العملات والذهب (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3624-1.3625   دولار
    * الدولار/الين           102.40-102.41   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6412-1.6413   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1268.29-1269.51 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 