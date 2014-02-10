الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية ومستقر في السوداء

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين واستقر في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9514 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9515 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.30-7.33 جنيه دون تغير عن الأسبوع الماضي.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليار عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.