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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 11, 2014 3:31am GMT
 
[-] نص [+] 

‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬الثلاثاء 11 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * انسحاب داعش من محافظة دير الزور السورية
    * بداية متعثرة للجولة الثانية من محادثات السلام السورية
    * اتفاق الدولة الاتحادية في اليمن يتيح حكما ذاتيا وليس
استقلالا
    * وكالة الطاقة: إحراز تقدم مع إيران لكن هناك قضايا عالقة
    * وزير:ايران تختبر بنجاح صاروخا بعيد المدى
    * روسيا والصين تقاطعان محادثات دولية بشأن مشروع قرار عن
مساعدات لسوريا
    * تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط 24% في 2013
    * البنك التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال

    
    أهم الأنباء العالمية
    * نيوزيلندا تحتج على خرق سفن يابانية لصيد الحيتان مياهها
    * مقتل أمريكيين اثنين في هجوم بأفغانستان
    * منظمة: تحسن تعافي الاقتصادات المتقدمة بقيادة أمريكا
واليابان
    * أمريكا تقدم شكوى جديدة ضد الهند بشأن برنامج الطاقة الشمسية
    * باركليز سيعلن عن أرباح أساسية 8.5 مليار دولار

    
    السعودية
    * تراجع إنتاج النفط قليلا في يناير إلى 9.767 مليون ب/ي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 8873.95 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزير: هدف لاستيراد منتجات نفط اضافية بمليار دولار خلال
الصيف
    * رفع حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار
جنيه
    * تراجع خسائر حديد عز 74% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7487.91 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * توقع عودة المنازل بدبي لأسعار ما قبل الأزمة العام المقبل
    * مصادر: جيه.بي مورجان يقطع علاقاته مع الإمارات دبي الوطني
    * مصادر: مجموعة بقيادة طاقة تتوقع إتمام صفقة هندية بملياري
دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.45% إلى 4896.15 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 4025.69 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * زين تعين مسؤولين تنفيذيين جديدين
    * خسائر بنك وربة تتضاعف في 2013 إلى 3.7 مليون دينار
    * مجلس الصناعات المتحدة يوصي بالانسحاب من البورصة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 7841.69 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +7.71      +0.05%      15801.79 نقطة
ستاندرد اند بورز    +2.82        +0.16%        1799.84
ناسداك            +22.313    +0.54%        4148.174
يوروفرست        +0.98        +0.08%        1301.09
    
نيكي (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء)
            السوق مغلقة في عطلة        14648.37
    
    النفط (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.04    +0.04%   100.10 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.12    +0.11%   108.75
    
    العملات والذهب (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3666-1.3669   دولار
    * الدولار/الين           102.15-102.18   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6419-1.6423   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1283.41-1284.18 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 