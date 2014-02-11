‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬الثلاثاء 11 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * انسحاب داعش من محافظة دير الزور السورية * بداية متعثرة للجولة الثانية من محادثات السلام السورية * اتفاق الدولة الاتحادية في اليمن يتيح حكما ذاتيا وليس استقلالا * وكالة الطاقة: إحراز تقدم مع إيران لكن هناك قضايا عالقة * وزير:ايران تختبر بنجاح صاروخا بعيد المدى * روسيا والصين تقاطعان محادثات دولية بشأن مشروع قرار عن مساعدات لسوريا * تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط 24% في 2013 * البنك التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال أهم الأنباء العالمية * نيوزيلندا تحتج على خرق سفن يابانية لصيد الحيتان مياهها * مقتل أمريكيين اثنين في هجوم بأفغانستان * منظمة: تحسن تعافي الاقتصادات المتقدمة بقيادة أمريكا واليابان * أمريكا تقدم شكوى جديدة ضد الهند بشأن برنامج الطاقة الشمسية * باركليز سيعلن عن أرباح أساسية 8.5 مليار دولار السعودية * تراجع إنتاج النفط قليلا في يناير إلى 9.767 مليون ب/ي * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 8873.95 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: هدف لاستيراد منتجات نفط اضافية بمليار دولار خلال الصيف * رفع حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه * تراجع خسائر حديد عز 74% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7487.91 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * توقع عودة المنازل بدبي لأسعار ما قبل الأزمة العام المقبل * مصادر: جيه.بي مورجان يقطع علاقاته مع الإمارات دبي الوطني * مصادر: مجموعة بقيادة طاقة تتوقع إتمام صفقة هندية بملياري دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.45% إلى 4896.15 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 4025.69 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * زين تعين مسؤولين تنفيذيين جديدين * خسائر بنك وربة تتضاعف في 2013 إلى 3.7 مليون دينار * مجلس الصناعات المتحدة يوصي بالانسحاب من البورصة * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 7841.69 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +7.71 +0.05% 15801.79 نقطة ستاندرد اند بورز +2.82 +0.16% 1799.84 ناسداك +22.313 +0.54% 4148.174 يوروفرست +0.98 +0.08% 1301.09 نيكي (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء) السوق مغلقة في عطلة 14648.37 النفط (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.04 +0.04% 100.10 دولار مزيج برنت (برميل) +0.12 +0.11% 108.75 العملات والذهب (الساعة 0526 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3666-1.3669 دولار * الدولار/الين 102.15-102.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6419-1.6423 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1283.41-1284.18 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)