الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء ولكنه انخفض قليلا في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9513 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9514 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.33-7.35 جنيه مقارنة مع 7.32-7.34 يوم الثلاثاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.