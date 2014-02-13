الخميس 13 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * روسيا توبخ امريكا بعد تصريحات لاوباما بشان سوريا * المعارضة السورية تطرح خطتها لفترة ما بعد الحرب في سوريا. * محافظ حمص يتحدث عن احتمال تمديد وقف إطلاق النار في حمص. * نشطاء: قوات الأسد تكثف هجومها على مدينة يبرود قرب حدود لبنان. * روسيا: سنعارض مشروع القرار الدولي بشأن سوريا بصيغته الحالية. * الأمم المتحدة: الإبراهيمي يلتقي مسؤولين من روسيا وأمريكا الخميس. * مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية: حرب سوريا "كارثة تنذر بشر مستطير". * نتنياهو يوبخ رئيس البرلمان الاوروبي الزائر بعد كلمة في الكنيست * الجيش اللبناني يعتقل قياديا مرتبطا بالقاعدة أهم الأنباء العالمية * بان جي مون يدعو فرنسا لإرسال قوات إضافية لافريقيا الوسطى. * الكوريتان في أول محادثات رفيعة المستوى منذ سنوات. * شرطة جنوب افريقيا تشتبك مع انصار الحزب الحاكم خلال مسيرة للمعارضة. * عاصفة ثلجية تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة ومقتل خمسة * صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد الايراني تتحسن لكنها مازالت غير مستقرة * مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على تمديد سقف الدين الاتحادي لمدة عام * الميزانية الامريكية تسجل عجزا أقل من المتوقع في يناير * انخفاض ارباح تومسون رويترز اكثر من المتوقع في الربع/4. السعودية * هبوط واردات السعودية 6.5% في ديسمبر ونمو الصادرات 9.2%. * سامبا السعودية تنال الموافقة لتوزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم. * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 8912.6 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تبدي استعدادها لمحادثات حول توثيق العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي * التجاري الدولي في مصر يقترح توزيع جنيه للسهم عن أرباح 2013. * أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 49% في 2013. * أسمنت سيناء المصرية توصي بتوزيع جنيه للسهم عن أرباح 2013. * فيتش: تصنيف مصر الائتماني مستقر لكن قد لا يتعافى سريعا. * الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية وينخفض في السوداء. * مؤشر البورصة يرتفع 0.97% إلى 7571.35 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * الدار العقارية تعيد تمويل ديون بقيمة 2.2 مليار دولار مع نمو الأرباح. * مجمع دبي للاستثمار يخفض السعر الاسترشادي لصكوك بقيمة 300 مليون دولار. * دبي لصناعات الطيران تطلب شراء طائرات بمحرك توربيني بمليار دولار. * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.06% إلى 4868.42 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.44% إلى 4047.35 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تنتهي من بيع 14.6% من أسهم التمدين العقارية. * مؤشر البورصة يصعد 0.04% إلى 7861.02 نقطة في الإغلاق السابق‬‬. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -30.83 -0.19% 15963.94 نقطة ستاندرد اند بورز -0.49 -0.03% 1819.26 ناسداك +10.24 +0.24% 4201.29 يوروفرست +9.49 +0.72% 1326.79 نيكي (الساعة 0505 اليوم الخميس) -154.14 -0.98% 14654.92 النفط (الساعة 0505 اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30 -0.30% 100.07 دولار مزيج برنت (برميل) -0.18 -0.17% 108.61 العملات والذهب (الساعة 0505 اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3612-1.3616 دولار * الدولار/الين 102.30-102.31 ين * الاسترليني/الدولار 1.6617-1.6621 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1291.49-1292.06 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)