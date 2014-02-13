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الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي

Thu Feb 13, 2014 11:08am GMT
 
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القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير يذكر في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس واستمر تداوله بأسعار ضعيفة في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9513 جنيه للدولار وهو نفس سعره في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.33-7.35 جنيه أمس الأربعاء. وقال آخر إنه تم تداول العملة الأمريكية بنحو 7.30 جنيه أمس مضيفا أن السعر لم يتغير كثيرا.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي الشهر الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ومحاربة السوق السوداء. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 