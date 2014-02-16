الأحد 16 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الابراهيمي يعتذر للشعب السوري عن عدم إحراز تقدم في مسار السلام * سوريا تضع اعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام على "قائمة الارهاب" * تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ازمة استمرت اكثر من عشرة اشهر * عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجات في البحرين دون اشتباكات * أربعة أحكام بحبس 34 من مؤيدي جماعة الإخوان بمصر بينهم محافظ سابق أهم الأنباء العالمية * اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للرئيس الفنزويلي في كراكاس * الامم المتحدة تستعد لنشر تقرير عن انتهاكات حقوق الانسان بكوريا الشمالية * اوباما يوقع على زيادة سقف الدين الامريكي * إعادة فتح بعض المطارات الإندونيسية بعد ثوران بركان * فيلم صيني يفوز بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 8929.60 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7590.71 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.49% إلى 4892.41 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.27% إلى 4098.67 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7842.62 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +6.91 +0.52% 1332.30 نيكي -221.71 -1.53% 14313.03 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.05% 100.30 دولار مزيج برنت (برميل) +0.56 +0.52% 109.08 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3690-1.3695 دولار * الدولار/الين 101.77-101.83 ين * الاسترليني/الدولار 1.6745-1.6750 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1318.15-1319.15 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)