المركزي المصري يبيع 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 26 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.3 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9525 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9501 جنيه في عطاء يوم الاثنين.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.