مقدمة 1-المركزي المصري يبيع 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

(لإضافة تعليق متعامل وخلفية)

القاهرة 26 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.3 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9525 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9501 جنيه في عطاء يوم الاثنين.

وقال متعاملان إن الجنيه المصري تراجع في السوق السوداء أيضا إلى حوالي 7.42 جنيه للدولار من 7.39 جنيه يوم الاثنين.

وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة "لعل السبب هو ارتفاع الأسعار في السوق الموازية في الفترة الأخيرة. سمعت 7.40-7.42 اليوم وربما يحاولون سد الفجوة."

وتلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها البنك المركزي بانخفاض الجنيه في العطاءات منذ الثامن من يناير كانون الثاني عندما سجل نفس سعر اليوم البالغ 6.9525 جنيه.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.