الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي
القاهرة 2 ابريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وذلك للمرة الثالثة في أربعة عطاءات.
وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9624 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9575 يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.
ويغذي نقص الدولار السوق السوداء. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار كان متداولا عند 7.39 جنيه في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل ما يزيد على عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي في يناير كانون الثاني هو الأكبر على الإطلاق وذلك لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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