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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

Thu Aug 21, 2014 9:52am GMT
 
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القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه تراجع في السوق السوداء.

وقال البنك إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق أمس الأربعاء.

وظل السعر داخل نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.42 جنيه مقارنة مع 7.38-7.40 جنيه يوم الأربعاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 