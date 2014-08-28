الخميس 28 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية

* الهدنة في غزة صامدة ونتنياهو يتعرض لهجوم حاد في اسرائيل ويهدد برد قوي على اي اطلاق للصواريخ من القطاع

* الجيش اللبناني يقصف مواقع للمتشددين في المنطقة الحدودية مع سوريا قرب بلدة كان المسلحون الإسلاميون استولوا عليها في وقت سابق هذا الشهر.

* الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية وحكومة سوريا يرتكبان جرائم حرب

* مقاتلات سورية تقصف مواقع لمقاتلي المعارضة بالقرب من معبر حدودي استولى عليه مقاتلو المعارضة خلال اشتباكات عنيفة.

* الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يقول ان البعثة المشتركة للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تدمير مخزونات سوريا من الغاز السام سيتم حلها في 30 سبتمبر أيلول.