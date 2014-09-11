الخميس 11 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* مسؤولون أمريكيون يقولون إن السعودية وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلين في اطار استراتيجية موسعة للرئيس الامريكي باراك أوباما لقتال متشددي الدولة الإسلامية.

* أوباما يقول إنه سيجيز للمرة الأولى شن ضربات جوية في سوريا وشن المزيد من الهجمات في العراق في تصعيد واسع لحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

* العبادي يناشد المجتمع الدولي المساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

* كيري: المجتمع الدولي سيقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

* مقتل 9 واصابة 29 في انفجار ثلاث سيارات في بغداد أثناء زيارة كيري.