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الأحد 14 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* السيسي: الائتلاف ضد الارهاب يجب ألا يركز فقط على تنظيم الدولة الاسلامية
* -شريط مصور لتنظيم الدولة الإسلامية يزعم أنه يصور قطع رأس البريطاني ديفيد هاينز
* كاميرون يتوعد بتقديم قتلة ديفيد هاينز للعدالة مهما طال الزمن
* أوباما يدين قتل تنظيم الدولة الإسلامية لموظف إغاثة بريطاني
* رئيس وزراء العراق يقول إنه سيحمي المدنيين بعد غارات جوية على الدولة الإسلامية
* مقاتلو الدولة الاسلامية يدمرون أضرحة ومقابر للصوفيين في دير الزور بسوريا يتبع