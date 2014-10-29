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الأربعاء 29 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* قوات من البشمركة الكردية العراقية تعبر الي تركيا متجهة إلى بلدة كوباني السورية
* المغرب يقول انه سيتعاون مع الامارات العربية "في حربها على الارهاب"
* مبعوث الامم المتحدة: ليبيا "تقترب جدا" من نقطة اللاعودة
* مصادر: اسرائيل تشتري 25 طائرة مقاتلة ستيلث إف35
* وزير خارجية الأردن: طاقة دول الجوار على استيعاب لاجئي سوريا تكاد تنفد
* امير قطر يواجه اسئلة بشان تمويل متشددين اثناء زيارة لبريطانيا
* ايران تتهم تركيا بإطالة امد الحرب الاهلية في سوريا يتبع