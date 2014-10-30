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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 30, 2014 5:25am GMT
 
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الخميس 30 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الهيئة العليا للانتخابات: حزب نداء تونس حصل على 85 مقعدا في البرلمان الجديد وحزب النهضة الاسلامي 69 مقعدا

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* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تقتل 30 في معركة مع الجيش السوري

* القوات العراقية تتقدم في محاولة جديدة لاستعادة بيجي ومصفاتها   يتبع
 