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الخميس 30 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* الهيئة العليا للانتخابات: حزب نداء تونس حصل على 85 مقعدا في البرلمان الجديد وحزب النهضة الاسلامي 69 مقعدا
* اسرائيل تغلق الحرم القدسي الشريف بعد اطلاق الرصاص على ناشط يميني
* الامم المتحدة: خطط اسرائيل الاستيطانية تثير شكوكا بشان التزامها بالسلام
* أمريكا: القوات الأمريكية تضرب نقطة قيادة للدولة الإسلامية في غارات جديدة
* البشمركة العراقية تستعد للمعركة ضد الدولة الإسلامية في سوريا
* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تقتل 30 في معركة مع الجيش السوري
* القوات العراقية تتقدم في محاولة جديدة لاستعادة بيجي ومصفاتها يتبع