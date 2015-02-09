* مقتل 22 في اشتباكات بين الأمن المصري ومشجعين للزمالك‭‭‭ ‬‬‬ وتأجيل الدوري

* مسؤول حكومي:مقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة السودانيين

* الأردن يعلن شن 56 غارة ضد الدولة الإسلامية في ثلاثة أيام

* محكمة مصرية تقضي بإعدام ثلاثة بينهم أجنبي لتخابرهم مع القاعدة

* موجيريني: الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط تجتمع اليوم في ميونيخ