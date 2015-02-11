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الأربعاء 11 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* الولايات المتحدة تغلق سفارتها في اليمن
* بوتين والسيسي يقولان انهما ملتزمان بمحاربة الارهاب
* نتنياهو يقول انه سيمضي قدما في القاء كلمة في الكونجرس الامريكي بشان البرنامج النووي الايراني
* الاسد: سوريا تحصل على معلومات بشأن الهجمات الجوية الأمريكية عن طريق العراق
* أمريكا وحلفاؤها شنوا 12 غارة جديدة في العراق وسوريا ضد مواقع لمتشددي الدولة الاسلامية.
* الامارات تقول إن طائراتها المقاتلة استأنفت ضرباتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية يتبع