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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 16, 2015 4:43am GMT
 
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الاثنين 16 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* السيسي : مصر تحتفظ بحق الرد بعد قتل تنظيم الدولة الإسلامية 21 مصريا في ليبيا

* الأزهر: ذبح مصريين في ليبيا عمل همجي لا يمت لأي دين

* البيت الأبيض يدين"القتل الخسيس " لمصريين في ليبيا على يد تنظيم الدولة الإسلامية

* بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة إفشاء وثائق لقطر.

* مصادر أمنية: مقتل شرطي وإصابة ثلاثة في هجوم شمالي القاهرة

* مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب الحوثيين وانهاء العنف في اليمن

* البحرين ترسل طائرات حربية إلى الأردن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية   يتبع
 