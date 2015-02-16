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الاثنين 16 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* السيسي : مصر تحتفظ بحق الرد بعد قتل تنظيم الدولة الإسلامية 21 مصريا في ليبيا
* الأزهر: ذبح مصريين في ليبيا عمل همجي لا يمت لأي دين
* البيت الأبيض يدين"القتل الخسيس " لمصريين في ليبيا على يد تنظيم الدولة الإسلامية
* بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة إفشاء وثائق لقطر.
* مصادر أمنية: مقتل شرطي وإصابة ثلاثة في هجوم شمالي القاهرة
* مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب الحوثيين وانهاء العنف في اليمن
* البحرين ترسل طائرات حربية إلى الأردن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية يتبع