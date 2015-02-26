الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ومرتفع قليلا في السوداء

القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار اليوم الخميس لكن العملة المحلية تحسنت قليلا في السوق السوداء.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء.

ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة.

وتحاول الحكومة دعم الاقتصاد وتحسين صورة مصر قبل مؤتمر استثماري مهم الشهر القادم.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق أمس الأربعاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

ومازالت السوق السوداء نشطة حيث هبط الجنيه في البداية تزامنا مع الخفض الرسمي لقيمته الشهر الماضي لكنه ارتفع منذ أن أوقف المركزي خفض السعر الرسمي في الثاني من فبراير شباط.

وقال متعامل في السوق الموازية إنه جرى تداول الجنيه عند 7.68 للدولار اليوم مقارنة مع 6.69 جنيه أمس الأربعاء.