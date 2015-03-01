المركزي المصري يبيع 420 مليون دولار اليوم لتغطية طلبات السلع الغذائية والأدوية

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن قيامه ببيع 420 مليون دولار في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) لتغطية جميع الطلبات غير المنفذة للسلع الغذائية والأدوية والمواد الخام.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "هذا الاستخدام لآلية الانتربنك يأتي لأول مرة منذ نهاية ديسمبر 2012 ..البنك المركزى سيستخدم هذه الآلية خلال الفترة المقبلة إلى جانب العطاءات الدورية من العملة الصعبة."

ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة.

لكن المركزي لم يعلن اليوم عن المزاد المعتاد وفاجأ السوق باللجوء لآلية الانتربنك.

وأضاف رامز اليوم "تمت تغطية أغلب الطلبات المعلقة لدى البنوك اليوم من السلع الأساسية والمواد الخام والأغذية والسلع العالقة في الموانئ."

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء.