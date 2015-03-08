الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء بيع الدولار اليوم الأحد ولم يطرأ تغير يذكر على السعر في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

واستقر الجنيه في السوق الموازية اليوم إذ قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.67 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7.66 يوم الخميس.

ويقول محللون إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.