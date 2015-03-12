الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية

القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء لبيع دولارات اليوم الخميس.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار بدون تغيير عن العطاء السابق أمس الأربعاء.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية.

ويثني سقف الودائع عن استخدام السوق السوداء بحرمان من يريدون شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

وتشكل التقلبات في قيمة الجنيه مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين الأجانب الذين أحجموا بشكل كبير عن الاستثمار في الأعوام الماضية ويترقبون مؤتمر شرم الشيخ في نهاية هذا الأسبوع.