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صباح الخير من رويترز

Tue Apr 14, 2015 5:04am GMT
 
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الثلاثاء 14 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* بعد تأجيلات.. العراق يتوقع البدء بتسلم مقاتلات امريكية إف16 في الصيف

* دبلوماسيون: الامم المتحدة تقترع الثلاثاء على مشروع قرار بشان اليمن يتضمن حظرا على السلاح وموقف روسيا غير واضح

* صد متشددي الدولة الإسلامية بعدما اخترقوا محيط مصفاة نفط عراقية.

* وزير خارجية إيران يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن.

* حزب النهضة التونسي يدعو لإلغاء أحكام إعدام على الإخوان المسلمين بمصر.

* السودانيون يصوتون في انتخابات رئاسية وبرلمانية تقاطعها المعارضة.   يتبع
 