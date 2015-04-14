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الثلاثاء 14 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* بعد تأجيلات.. العراق يتوقع البدء بتسلم مقاتلات امريكية إف16 في الصيف
* دبلوماسيون: الامم المتحدة تقترع الثلاثاء على مشروع قرار بشان اليمن يتضمن حظرا على السلاح وموقف روسيا غير واضح
* صد متشددي الدولة الإسلامية بعدما اخترقوا محيط مصفاة نفط عراقية.
* وزير خارجية إيران يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن.
* حزب النهضة التونسي يدعو لإلغاء أحكام إعدام على الإخوان المسلمين بمصر.
* السودانيون يصوتون في انتخابات رئاسية وبرلمانية تقاطعها المعارضة. يتبع