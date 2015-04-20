الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الاثنين كما استقرت العملة المصرية في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67 جنيه اليوم دون تغير عنه يوم الأحد. وقال متعامل آخر إن السعر بلغ 7.66 جنيه للدولار اليوم الاثنين.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.