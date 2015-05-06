الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء في حين ظلت العملة المصرية مستقرة في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعاملان إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67-7.68 جنيه في السوق الموازية اليوم دون تغير عن سعره يوم الأحد.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير شباط.

وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات لكن المستوردين والمصدرين المصريين يقولون إن سقف الإيداع يقلص السيولة بسوق الصرف الأجنبي ويخنق أنشطة الأعمال.