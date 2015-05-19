استقرار الجنيه المصري في السوق الرسمية وتراجعه في السوداء

القاهرة 19 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء في حين تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.6800-7.6750 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 7.63 جنيه يوم الأحد.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير شباط.