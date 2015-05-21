الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس في حين ارتفعت العملة المصرية في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.

وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.65 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 7.6800-7.6750 جنيه يوم الثلاثاء.