المركزي المصري يغطي نصف الطلبات المتأخرة لتحويلات المستثمرين الأجانب

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج على أن يغطي بقية الطلبات في "المستقبل القريب".