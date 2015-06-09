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المركزي المصري يغطي نصف الطلبات المتأخرة لتحويلات المستثمرين الأجانب

Tue Jun 9, 2015 10:05am GMT
 
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القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج على أن يغطي بقية الطلبات في "المستقبل القريب".

وقال البنك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "في إطار جهوده المستمرة لضمان كفاءة السوق المحلية وقوتها يعلن البنك المركزي المصري اليوم... تغطية 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب من خلال المبيعات المباشرة لأمناء الحفظ التابعين للمستثمرين."

وأضاف "سيغطي البنك المركزي المصري بقية الطلبات المتأخرة في المستقبل القريب."

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 