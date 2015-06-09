الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء واستقر أيضا سعر العملة في السوق السوداء.

ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ أربعة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015. وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم الثلاثاء 40 مليون دولار وباع 37.4 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن السعر في العطاء السابق يوم الأحد.

وقال متعامل إن السعر بلغ 7.67 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء دون تغير تقريبا مقارنة معه يوم الأحد.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير شباط.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إنه غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج على أن يغطي بقية الطلبات في "المستقبل القريب".