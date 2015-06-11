الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع قليلا في السوداء
القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس بينما ارتفع سعر العملة بشكل طفيف في السوق السوداء.
ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ أربعة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015. وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.
وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم الخميس 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن السعر في العطاء السابق يوم الثلاثاء.
وقال متعامل إن السعر بلغ 7.65 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم الخميس وهو أعلى قليلا من سعر يوم الثلاثاء عندما بلغ 7.67 جنيه.
ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم. وشملت الحملة فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير شباط. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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