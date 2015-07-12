المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا في ثالث عطاء للدولار على التوالي
القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار اليوم الأحد في عطاء بيع العملة الصعبة وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وكان البنك المركزي قد سمح للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزادين للعملة الصعبة على مدى الاسبوعين الماضيين لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.
وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
ويطرح البنك المركزي عطاءات بيع العملة الصعبة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. (تغطية صحفية نادية الجويلي للنشرة العربية)
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