مصحح-مقدمة 1-المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا في ثالث عطاء للدولار على التوالي

(لحذف الإشارة إلى المقارنة مع سعر البنوك في الفقرة الخامسة)

القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار اليوم الأحد في عطاء بيع العملة الصعبة وذلك للمرة الثالثة على التوالي بينما ارتفع الجنيه في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي قد سمح للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزادين للعملة الصعبة على مدى الاسبوعين الماضيين لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس الماضي.

وزاد سعر الجنيه في السوق الموازية حيث أفاد متعاملون بأنه تراوح اليوم بين 7.85 و7.87 جنيه للدولار ارتفاعا من 7.95 و7.97 جنيه يوم الخميس.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "الجنيه مرتفع في السوق الموازية.الدولار متراكم بشكل كبير في شركات الصرافة ولا يوجد طلب عليه. نبيع الدولار بسعر 7.86 جنيه."