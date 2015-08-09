الجنيه المصري مستقر في العطاء الرسمي ومكاتب الصرافة

القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الخامس من يوليو تموز سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه.

ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.

وقال ثلاثة متعاملين في مكاتب الصرافة إن سعر الجنيه يتراوح بين 7.86 و7.88 للدولار الأمريكي دون تغيير يذكر عن سعره يوم الثلاثاء البالغ 7.875-7.88 دولار.