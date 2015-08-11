الجنيه المصري مستقر في العطاء الرسمي ومكاتب الصرافة

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الخامس من يوليو تموز سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع عشرة قروش أخرى.

ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.

وقال متعاملان في مكاتب الصرافة إنه جرى تداول الجنيه عند 7.88 للدولار الأمريكي دون تغيير يذكر عن سعره يوم الأحد.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع إضافة 0.05 جنيه فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.