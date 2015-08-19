Wed 9 Aug 2017 | 4:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصر تصدر أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في 25 أغسطس

Wed Aug 19, 2015 11:15am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 19 أغسطس آب (رويترز) - قال بيان للبنك المركزي اليوم الاربعاء إن مصر ستصدر أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو في 25 أغسطس آب.

وقال البيان إن وزارة المالية هي المصدر للأذون.

وأضاف أن البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية ممن يحق لهم الاكتتاب في الأذون.

والموعد النهائي للاكتتاب في الاصدار هو 24 اغسطس آب والحد الأدنى لطلب الاكتتاب 100 ألف يورو.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 